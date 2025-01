Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno arrestato un uomo di 36 anni, originario del Marocco, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, impegnati in un servizio di controllo nella zona centrale di Finale Emilia, hanno notato l'uomo con comportamenti sospetti nei pressi di un locale. Fermato per un controllo, il 36enne è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 340 euro in contante, probabile provento della sua attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato.Arrestato e portato davanti al giudice, l'indagato è stato sottoposto a processo con rito direttissimo. Il Tribunale di Modena ha disposto per lui l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.