'La nostra Associazione, grazie all'impegno dei soci e al generoso contributo di tanti Finalesi è riuscita a realizzare nei giardini pubblici un parco giochi attrezzato a beneficio di tutti i bambini - spiega l'associazione 'Aggiungi un posto a tavola' -. L'atto vandalico che l'ha deturpato nei giorni scorso appare pertanto oltre che vile anche del tutto immotivato, anzi insensato. Tuttavia il parco giochi era teoricamente vigilato da alcune telecamere che avrebbero potuto aiutare le forze dell'ordine ad individuare i responsabili anche per una eventuale azione di recupero dei danni. Invece scopriamo che le telecamere sono state rimosse per ragioni non ancora del tutto chiarite ma che certamente fanno capo all'Amministrazione Comunale. Rammarica e dispiace questo atteggiamento superficiale, specialmente se si considera che si tratta di beni donati dai cittadini a beneficio di tutti. La nostra Associazione vuole rassicurare i donatori e tutti i Finalesi che si impegnerà per il ripristino , la sistemazione e la pulizia dei giochi, augurandosi di trovare la massima collaborazione da parte delle Autorità cittadine'.