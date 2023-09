Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche i tecnici dell’Agenzia hanno verificato che l’incendio si è innescato sulla sommità – e non all’interno - di un cumulo di balloni costituiti esclusivamente da stocchi di mais e di sorgo.Le fiamme, che sono state messe immediatamente sotto controllo dai Vigili del Fuoco e dalle squadre di emergenza dell’azienda, hanno riguardato un cumulo di circa 3000 balloni, per un peso di circa 1500 tonnellate, dislocati su un’area di circa 40 per 25 metri quadrati.La frazione incendiata è stata però minima, anche se il fumo e le fiamme sembravano far intendere una maggiore estensione.Messo immediatamente sotto controllo l’incendio, che è stato contingentato, diverse squadre dei vigili del fuoco del territorio, compresi i vigili volontari della sede di Finale Emilia, ormai da un paio di giorni, provvedono a stendere e aprire le balle da cui ancora esce fumo per evitare che l’incendio possa autoalimentarsi nuovamente. È prevedibile che questo intervento sia richiesto almeno fino a sabato.