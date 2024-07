Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La chiusura riguarderà sia il transito veicolare che quello pedonale e sul posto sarà installata la segnaletica di deviazione così da limitare i disagi alla circolazione.«I percorsi alternativi da Finale Emilia a Bondeno – sottolinea il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – sono sostanzialmente due: il primo per via Comunale Rovere, Quattrina, Obici, sulla strada provinciale 45, riporta a Scortichino e poi a Bondeno mentre il secondo per Casumaro e Santa Bianca, attraverso la strada provinciale 9, conduce direttamente a Bondeno».La struttura, al confine tra la Provincia di Modena e la Provincia di Ferrara, è gestita dal Comune di Bondeno e l’intervento, che fa parte del consolidamento e restauro generale della struttura, consentirà di eliminare le attuali limitazioni di transito, sia riguardo alla massa dei veicoli (attualmente è vietato il passaggio di mezzi superiori a 26 tonnellate) sia alla percorribilità della struttura, che tornerà ad essere a due corsie.