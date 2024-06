Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo incontrato diversi negozianti e cittadini raccogliendo il malcontento per i pesanti danni diretti ed indiretti causati da due gravissime problematiche: l’eterno cantiere della piazza e i lavori di ripristino del ponte - afferma Platis -. Proprio oggi si sono riviste le ruspe e gli operai in centro storico grazie anche al nuovo responsabile che sta seguendo questo cantiere. La situazione, complessivamente, è difficile ed è inutile che la Regione minimizzi i tanti lavori post sisma ancora da iniziare'.'Va inoltre sottolineato – concludono Platis, Paganelli e Fabbri – lo spirito combattivo dei finalesi che continuano ad organizzare e promuovere eventi per cercare di mantenere viva la città. L’attaccamento ed il desiderio di rilancio devono essere accompagnati dal pubblico per permettere a Finale Emilia di uscire da uno dei periodi più bui che sta attraversando'.