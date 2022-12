Finale, Olao Guerra a Pincelli: 'Opposizione non si fa solo criticando'

'In risposta all'intervento della consigliera Benedetta Pincelli, vorrei ricordare alla consigliera che la mia fuoriuscita dal gruppo consigliare “Ricominciamo Daccapo” dopo averlo fondato, è stata solo per una ragione di linea politica. Linea che il sottoscritto ha ritenuto e ritiene tuttora sbagliata, per come è nata la lista civica Ricominciamo Daccapo'. Così Olao Guerrareplica alle parole della consigliera finalese Pincelli ( qui ).'Credo, che per fare opposizione una lista civica debba procedere nella direzione di proposte concrete, con lo scopo di dare un beneficio ai cittadini che hanno creduto in noi. Dico alla consigliera Pincelli, che è molto facile e semplice criticare, più difficile è proporre iniziative politiche o soluzioni ai problemi, e ancora più difficile è governare una città e un territorio - afferma Olao Guerra -.Ciò che contesto alla consigliera Pincelli nel merito alla linea politica, intrapresa, è che a mio avviso si sta mettendo in una posizione di sole critiche, ma come le ho spiegato, l’area è già occupata dai due partiti, la Lega e Fratelli d’Italia, molto bene rappresentati dai due esperti consiglieri come Palazzi e Saletti'.'Ora, dopo avere voltato pagina e guardando al futuro, la nuova lista civica che sarà presente in consiglio comunale a Finale Emilia si chiama “Nuovi Orizzonti Finalesi”, manterrà la linea politica sempre nell’area dell’opposizione con l'obiettivo, fino al termine della legislatura, di fare proposte concrete. Crediamo che i nostri cittadini abbiano a cuore prima di tutto, idee nuove, iniziative e confronti, che vadano a beneficio della loro vita quotidiana - continua il consigliere -. Come prima proposta, che sottoporrò al sindaco e alla giunta, è l’individuazione di aree attualmente non utilizzate e che spesso sono pure da manutentare, da convertire in parte, ad orti pubblici per quei cittadini che non hanno la possibilità di avere un orto: sappiamo quanto è aumentato in questi ultimi tempi il costo della frutta e della verdura, questa iniziativa potrebbe dare una piccola risposta al caro vita. Concludendo, in risposta alla consigliera Pincelli, le due liste civiche potrebbero animare il confronto politico, senz’altro al sottoscritto non peserà più di tanto un maggiore impegno nella politica locale; certamente la consigliera Pincelli sarà costretta ad un maggiore impegno, molto di più di quello che finora ha dato'.