Finale, Palma Costi lancia la campagna elettorale di Poletti

Essere squadra. È stato sotto questo auspicio che ieri sera i candidati delle quattro liste civiche (Progetto Democratico, Insieme, Per Cambiare e Con Claudio Poletti detto Marco Sindaco) che formano la coalizione che sostiene Marco Poletti, si sono dati appuntamento al kartodromo di via Abbà e Motto, tra Finale Emilia e Massa Finalese, per una serata conviviale.Erano presenti buona parte dei 61 candidati delle quattro liste, accolti dal candidato sindaco del centrosinistra per Finale Emilia, Marco Poletti. Ospite della serata, la consigliera regionale Palma Costi che, intervenendo prima della presentazione dei candidati consiglieri di ogni singola lista, ha sottolineato proprio la necessità del lavoro di squadra e ricordato che la campagna elettorale andrà fatta, prima di tutto, incontrando le persone.“È ora di fare – ha detto Poletti, riprendendo lo slogan che caratterizza la sua campagna elettorale – perché il comune di Finale Emilia non si può permettere altri cinque anni come quelli appena vissuti. È ora di fare perché le cose da fare sono davvero tante e la nostra squadra ha tutte le competenze per farle e farle bene”.