Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’intervento riguarderà principalmente il rinforzo del piano orizzontale del ponte attraverso l’inserimento di profili metallici e la revisione della bulloneria. Verranno inoltre create una corsia pedonale e una ciclabile, ricavate a lato della carreggiata centrale. Al termine dei lavori, sul ponte verrà previsto il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Transito che sarà precluso ai mezzi pesanti.Con l’inizio dell’accantieramento, dal 12 dicembre, non sarà più possibile il transito ciclo-pedonale in quanto i varchi, ora aperti, saranno totalmente perimetrati per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori previsti.