Finale, sulla discarica la giunta Poletti costretta a marcia indietro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Noi ci abbiamo provato – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti - ma il nostro tentativo è stato però reso parzialmente vano dalla normativa vigente. Per via Canaletto Rovere il divieto di transito per veicoli di peso superiore alle 3,5 t resta valido, ma per via Comunale Rovere ciò non è possibile perché al fine di adottare un provvedimento definitivo di divieto di circolazione ai veicoli di peso superiore a 3.5 t è necessario che sia espletata un’accurata indagine da parte di personale tecnico debitamente qualificato, così come abbiamo fatto per i ponti.

L’ulteriore possibilità che avevamo per interdire il traffico era quella di un nuovo sequestro della discarica disposto dall’autorità giudiziaria. Nel frattempo, per evitare vertenze legali conseguenti alla puntuale e corretta interpretazione della definizione di ‘interruzione di servizio di pubblica utilità’, siamo costretti a modificare parzialmente le ordinanze pubblicate il 7 ottobre scorso'.

Pertanto, considerato che nella via Comunale Rovere, si legge nell’ordinanza di rettifica n. 220 del 24 ottobre 2024, sono presenti aziende agricole e che conduce ad insediamenti ubicati nel primo tratto di via Canaletto Rovere, si rende necessario modificare parzialmente l’Ordinanza n. 207 del 07.10.2024, consentendo il transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t sulla via Comunale Rovere, dall’innesto con la Tangenziale e sino all’intersezione con via Canaletto Rovere (inclusa) e modificare parzialmente l’Ordinanza n. 206 del 07.10.2024, consentendo il transito nel tratto di via Canaletto Rovere compreso tra l’intersezione con via Comunale Rovere e l’accesso alla discarica.