Ad essere determinante è stato il sospetto del cassiere della filiale della banca di Vignola dove l'anziana signora, vittima delle tentata truffa, si era recata per prelevare 10.000 euro in contanti. Un sospetto che ha portato a richiedere l'intervento dei Carabinieri che giunti sul posto dopo pochi minuti hanno consentito di bloccare, all'uscita della banca, un uomo di 29 anni che stava attendendo l'anziana all'uscita dell'istituto di credito. Accusato di truffa, tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale. La condotta criminale dell'uomo era iniziata nella stessa giornata. L’uomo si era presentato alla porta dell'anziana 90enne di Vignola che, poco prima, aveva ricevuta la telefonata di un falso avvocato che le comunicava l’arresto del fratello per aver cagionato un incidente stradale in danno di unadonna in stato di gravidanza.

Lo sconosciuto interlocutore telefonico la informava che per evitare la detenzione del congiunto doveva preparare e consegnare oro e soldi in suo possesso ad un “incaricato”, che si sarebbe presentato di li a poco presso la sua abitazione.La vittima intimorita e disposta ad aiutare il fratello ha consegnato monili in oro all'uomo, per un valore di circa 4000 euro, ma l’uomo, rimarcando che la somma era troppo bassa per la liberazione delfratello, l'aveva convinta recarsi in banca per prelevare 10.000 euro in contanti, da corrispondere a causa del sinistro, facendosi carico di accompagnarla personalmente.Il cassiere dell’istituto di credito, ricevuta la richiesta di prelievo da parte dell’anziana, si è insospettito e ha posto alcune domande sui motivi di tale prelievo. Intuito quanto stava succedendo ha chiamato i Carabinieri.

I militari intervenuti hanno individuato il truffatore che alla loro vista ha tentato la fuga in auto con pericolose manovre, e mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni, facendo sorpassi contromano e passando con il rosso a tutta velocità.Raggiunto e bloccato nell’abitato di Savignano sul Panaro, l’uomo è stato trovato in possesso di banconote per 1300 euro - sulla cui provenienza sono in corso accertamenti - eparte dei monili sottratti all’anziana vignolese, mentre il restante oro, recuperato dai Carabinieri dopo che l’uomo se ne era disfatto gettandolo dal finestrino dell’auto durantela fuga, è stato riconsegnato alla donna. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura, ha convalidava l’arresto con obbligo di dimora con permanena domiciliare notturna nel comune di residente, Cariati in provincia di Cosenza.Foto archivio non collegata al fatto descritto