Fiorani Castelvetro: scontri con la Polizia manifestante contuso ma blocco sospeso

Altra giornata di tensione davanti al prosciuttificio San Francesco, stabilimento di lavorazione carni del gruppo Fiorani di Solignano di Castelvetro per una vertenza - specifica la questura - 'relativa al trasferimento temporaneo di tre lavoratori'. A guidare la protesta il Sindacato Intercategoriale Si Cobas che della protesta danno una origine ben diversa, legata - si legge in una nota - 'licenziamenti politici ai danni di 5 lavoratori nell'arco di appena due mesi'.Secondo la versione Si Cobas i personale in tenuta antisommossa intervenuto avrebbe 'trascinato dietro una siepe un lavoratore, schiacciandolo sulla schiena e praticandogli una prolungata leva articolare mentre era a terra, provocandogli lesioni e soffocamento'Già dalla prima mattinata i manifestanti hanno nuovamente bloccato il transito delle merci, ma all’arrivo sul posto delle Forze dell’Ordine con una squadra del Reparto Mobile, hanno lasciato spontaneamente gli ingressi, proseguendo la manifestazione di protesta a lato degli stessi, per cui il transito dei mezzi pesanti è stato ripristinato.L’assidua negoziazione svolta ha consentito di intavolare una nuova trattativa tra la proprietà ed i lavoratori, per cui poco prima delle ore 14.00 odierne l’azione di protesta è stata temporaneamente sospesa.Per i blocchi dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dallo stabilimento effettuati nella mattinata di ieri sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria gli autori delle azioni di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.Nella circostanza un manifestante ha lamentato dolore ad un braccio, per cui gli agenti hanno fatto intervenire sul posto un’ambulanza che lo ha accompagnato presso il pronto soccorso di Baggiovara ove gli è stato diagnosticato un trauma contusivo con prognosi di giorni cinque, ed i correlati approfondimenti sono tuttora in corso.Al successivo presidio del pomeriggio hanno partecipato una cinquantina di lavoratori, senza intralcio alla circolazione.Le contestuali proteste agli ingressi del “Prosciuttificio San Francesco” di Castelnuovo Rangone, all’esito dell’attività di mediazione e del presidio sotto il Municipio hanno visto la ripresa dell’attività produttiva nella mattinata stessa.