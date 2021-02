Fiorano: a caccia, ma questa volta di rifiuti

Al ritrovo, erano presenti anche il Sindaco Francesco Tosi e l’assessore Monica Lusetti. “Il mondo – commenta il Primo Cittadino fioranese – è fatto di contraddizioni: persone maleducate e incivili sporcano ovunque e gettano a bordo strada plastica e rifiuti d’ogni genere, mentre altri cittadini, a livello puramente volontario, si offrono per pulire e raccogliere le immondizie create da altri. I campi a lato della Pedemontana, strada provinciale, nei giorni passati offrivano uno spettacolo veramente indecoroso. Ora hanno cambiato aspetto. Ringrazio vivamente, anche a nome di tutta la cittadinanza, il gruppo dei cacciatori per questa bellissima iniziativa. Spero sia di esempio e di “vergogna” per i responsabili dell'abbandono di rifiuti lungo la strada e nei campi circostanti. Grazie ancora”.

Nella giornata di ieri, 3 febbraio, le associazioni 'Cinghialai Rio Chianca', 'Sezione Federcaccia Fiorano' ed 'Ecoclub Fiorano' si sono riunite su base volontaria per pulire i terreni che costeggiano la Pedemontana, oggetto di numerose lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini. Il gruppo si è radunato alle 8 del mattino e ha proseguito la pulizia per tutto il giorno, liberando i campi dai numerosi rifiuti sparsi, tra cui teli di plastica, bottiglie, cartacce, ecc. Numerosi sono stati gli automobilisti e camionisti che, dalla strada, hanno applaudito e ringraziato i volontari

