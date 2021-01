Fiorano, agente uccisa dal Covid, il cordoglio del Sulpl

Cordoglio del Sulpl regionale per la prematura scomparsa dell'agente Luisa Romagnoli, assistente scelto della Polizia Locale di Fiorano Modenese uccisa ieri dal Covid 'Continuano a morire di coronavirus gli appartenenti della polizia locale, con la morte della collega Luisa Romagnoli di 51 anni arriviamo a 14 vittime per la categoria in questo annus horribilis - afferma il segretario Sulpl Federico Coratella -. Ricoverata a novembre in ospedale, il Covid l’ha uccisa ieri non lasciandole alcuna speranza. Questa tragica notizia deve costringere anche i meno rispettosi delle regole imposte a rispettare il distanziamento, utilizzare correttamente la mascherina, non tollerare comportamenti vietati. La Segreteria provinciale Sulpl è vicina a tutti i colleghi della Polizia locale di Fiorano ed in particolare a Ferdinando'.