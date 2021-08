Fiorano, completamente nudi in mezzo alla strada: arrestati 2 tedeschi

Ieri sera intorno alle 21.30 due persone sono state arrestate dai carabinieri di Maranello per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ad offendere.I militari sono intervenuti dopo che i cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo e una donna nudi alla rotonda di Fiorano in via Circondariale San Francesco, dove avevano fermato in mezzo alla strada la loro autovettura.Le due persone, poi risultate essere due cittadini tedeschi di 28 e 25 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe, incuranti dei diversi inviti dei militari a coprirsi e a fornire le proprie generalità, improvvisamente sono saliti sul veicolo militare, iniziando a saltarvi sopra danneggiandolo.I carabinieri sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino per fermarli ed uno di loro ha riportato delle lesioni guaribili in 6 giorni per “trauma distorsivo alla spalla destra”.I due cittadini tedeschi sono stati prima trasportati presso l’ospedale di Sassuolo, dove sono rimasti fino alle prime ore di questa mattina, e successivamente dichiarati in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ad offendere avendo in auto un coltello. Verranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di domani