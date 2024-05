Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nelle ultime due settimane, poi, gli agenti hanno fermato ben 3 conducenti senza l'opportuna patente, in uno di questi casi il veicolo condotto era anche sprovvisto di assicurazione e revisione.'La raccomandazione della Polizia Locale - viene sottolineato dal Comando di Fiorano - è quella di controllare con attenzione la scadenza della revisione del proprio mezzo, in modo da provvedere per tempo alla eventuale revisione, a garanzia della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.Continua poi l’attività di prossimità del comando di Fiorano Modenese che vede la presenza degli operatori di Polizia Locale nelle piazze e nei mercati del territorio per ascoltare le persone, ricevere segnalazioni e dare informazioni, attività che risulta molto apprezzata dalla cittadinanza'