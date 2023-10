Fiorano: dal Comune stop al patrocinio di feste con nomi di alcolici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il documento propone primariamente il divieto di concedere patrocini a iniziative in cui compaia nella denominazione e nella pubblicizzazione l’utilizzo di titoli o immagini che richiamino al consumo di prodotti alcolici o dove l'alcol sia il soggetto principale dell'evento.“Riteniamo – scrivono Piacentini e Partesotti – che la Festa della Birra e la Festa del Vino vadano contrastate proprio perché, mettendo al centro l’abbinamento tra alcol e divertimento, alimentano questa (sub)cultura”. Oltre a questo, il documento suggerisce possibili azioni da intraprendere per dare comunque un argine al consumo alcolico anche in altre circostanze.La proposta, dopo essere stata analizzata dalla Conferenza dei Capigruppo insieme ai proponenti, è stata presentata in Consiglio comunale lo scorso 28 settembre così da poter essere votata. A presentarla sono state le liste PD e Lista Civica “Francesco Tosi è il mio sindaco”, le quali hanno espresso piena condivisione delle finalità sociali della proposta e l’intento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza su un tema tanto grave e purtroppo ricorrente.“È mio dovere ringraziare l’Aifvs – commenta il sindaco Tosi – per l’importante e delicato lavoro che svolge al fine di evitare ad altre famiglie il dolore per tragedie causate dall’uso eccessivo di alcol associato alla guida.

È assolutamente doveroso che il Comune non dia valore col proprio patrocinio ad eventi che enfatizzano il consumo di alcol. Credo che i cittadini siano fieri della scelta del Consiglio comunale, che fa da apripista, spero, anche per altri”.



Questo Ordine del Giorno ha avuto buon esito, dato che ha registrato il voto favorevole di tutti i presenti, fatta eccezione per i consiglieri Manfredini, Orsi e Grimaldi che si sono astenuti. In ogni caso, nessun voto contrario. L’approvazione pone Fiorano Modenese tra i primissimi Comuni a livello provinciale, e non solo, ad adottare una misura simile.



Nella foto, il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi