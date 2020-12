Fiorano: denunciato per truffa finto rivenditore di auto

Era riuscito a vendere on-line 5 autovetture, facendosi pagare con bonifico bancario per poi sparire senza consegnare le auto. Sparire agli occhi dei clienti ma non dei Carabinieri di Fiorano che dopo la denuncia degli acquirenti truffati sono riusciti a rintracciare l'uomo, residente nel reggiano, autore della truffa e denunciato all'autorità giudiziaria.Denuncia per truffa, in questo caso in concorso, contestata dai Carabinieri della stazione di Savignano sul Panaro anche nei confronti di due persone che dopo avere pubblicato su in noto sito di annunci, un'inserzione per la vendita di una motosega, si sono fatti consegnare dall'acquirente 1000 euro mediante ricarica di carta di credito prepagata, evitando poi di consegnare la merce.