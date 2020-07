Fiorano, dopo 70 anni le suore lasciano la città

Domenica 26 luglio 2020, sul terrazzo della Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, con la Messa delle 17.30 la comunità di Fiorano saluta Suor Maria Lucilla Resca, che torna alla Casa Madre dopo 18 anni di impegno presso la Casa di riposo Coccapani e in parrocchia.

Era arrivata l’8 Settembre 2002 nella piccola comunità delle Suore Serve di Maria di Galeazza di Via Marconi e il suo primo impegno fu dedicato agli anziani ospiti della struttura protetta. In seguito Don Adriano Fornari le ha chiesto di impegnarsi anche come sacrista sia nella parrocchiale che in santuario e quello è diventato il suo servizio prevalente, trovandosi così quotidianamente a contatto con le persone che frequentano la chiesa, con i loro bisogni e le loro difficoltà.

La partenza di Suor Lucilla conclude la presenza a Fiorano delle Suore Serve di Maria di Galeazza, arrivate nel 1949 per gestire l’asilo e la casa di riposo, un’opera pia assai cara alla popolazione (anche perché non erano numerose le iniziative assistenziali che precisassero: “Dopo l’ammissione dei poveri, rimanendo posti disponibili, possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione”. Prima i poveri.

Allora erano le suore a occuparsi di tutti gli aspetti: educativi, organizzativi, della cucina, della cura degli anziani ospiti. L’Asilo, non essendo presente un Oratorio o capienti ambienti parrocchiali, fungeva anche da centro della comunità cattolica e non solo. Vi si tenevano il catechismo, le riunioni d’Azione Cattolica, la scuola di cucito per ragazze, il cinema domenicale per le famiglie, gli spettacoli dei giovani e le ‘mitiche’ Ore Liete, Diverse ragazze fioranesi scelsero di dedicarsi a Dio pronunciando i voti proprio nelle Mantellate di Galeazza. Poi il Coccapani gradualmente è stato affidato a personale laico e la partenza di Suor Lucilla conclude un capitolo idella vita fioranese, perché dal Coccapani sono passati in tantissimi, prima bambini, poi genitori e infine, qualcuno, anche come nonno. Dal 2013 sono giunte, ospitate nel centro parrocchiale, le suore Salesie per offrire uno spazio di accoglienza, di preghiera e di fraternità al popolo di Dio, oltre a un contributo in parrocchia. Tocca a loro proseguire la presenza di religiose nella comunità, iniziata agli inizi del Novecento proprio con l’apertura dell’Asilo Coccapani.