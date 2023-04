Fiorano, festa per i 100 anni di Maria Rosa Oliveto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Maria Rosa è nata a Muro Lucano, paesino in provincia di Potenza, il 13 aprile del 1923, per poi trasferirsi a Fiorano Modenese nel settembre del 1969 in cerca di migliori condizioni di vita, e qui riesce a stabilizzarsi insieme a tutta la sua famiglia. Madre di 5 figli, la signora nel corso della sua lunga vita ha superato tantissime avversità. Ha affrontato la povertà derivata dalla Grande Guerra, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e la crisi del secondo Dopoguerra, i 27 anni di infermità del marito – che l’hanno portata a prendersene cura giorno dopo giorno – e infine la recente pandemia di Covid, che l’ha costretta al ricovero in ospedale nel marzo 2020.Nonostante tutto questo, è rimasta una donna forte e con una grande voglia di vivere. Oggi da fratelli e sorelle, figli, nipoti e pro-nipoti viene considerata una vera maestra di vita, “e ci insegna – dice sua nipote Morena Cianci – come lottare giorno dopo giorno, mantenendo sempre il sorriso e la tenacia”.