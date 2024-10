Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A rimarcare l'accaduto è Matteo Barbolini, consigliere comunale di Fiorano Modenese che sottolinea come 'l'area parcheggio durante le ore notturne diventa ritrovo di sbandati per incontri basati sul consumo di bevande alcoliche e droghe come confermano le numerose bottiglie lasciate sull'asfalto e i mozziconi ritrovati'.