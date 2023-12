Fiorano, il candidato sindaco del Pd è Marco Biagini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con la chiara consapevolezza di non volere e non potere essere autosufficienti, nelle settimane successive all’Assemblea si è approfondita e si sta continuando ad approfondire la proposta di temi e spunti programmatici con i mondi civici, imprenditoriali e associativi del territorio, per costruire una solida coalizione di centrosinistra che possa portare a termine alcuni dei progetti strategici avviati e, ancor più, dare nuovo slancio alle politiche necessarie in vista delle nuove sfide di carattere economico, sociale e ambientale che ci aspettano.

Siamo ben consapevoli di trovarci in un'epoca di transizione caratterizzata da turbolenze e difficoltà, ma guardiamo al futuro con fiducia, confortati anche dalla forza e dalle soluzioni che la nostra comunità ha saputo dare nelle crisi più recenti, nella certezza che Marco potrà rappresentare al meglio la solidità e la coesione che i nostri territori hanno dimostrato. La capacità di sintesi e un’incisiva operatività amministrativa, unite a nuove energie e - laddove necessario - discontinuità, rappresentano per noi gli elementi chiave per affrontare le prossime sfide'.