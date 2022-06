Fiorano, l'ultimo saluto al comandante Mosto. Arma in lutto

Si è tenuto questa mattina alle 9.30, presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista di Fiorano, il funerale del Luogotenente Lorenzo Mosto, vittima di un tragico incidente stradale , domenica lungo la Strada Provinciale 486 a Castellarano.'Tutta l’Arma esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega, originario della provincia di Enna, ma da anni in Emilia Romagna, che avrebbe compiuto 57anni il prossimo 2 ottobre e che lascia la moglie e due figli di 28 e 30 anni - scrive l'Arma in una nota -. Lorenzo Mosto si era arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1986 come Allievo carabiniere ausiliario, impiegato presso la Stazione di Palermo Mezzo Monreale; dal 1988 al 1990, ha frequentato la Scuola sottufficiali dei Carabinieri, al termine della quale è stato destinato a più incarichi e poi, quale Sottufficiale in sottordine, alla Stazione carabinieri di Fiorano, dove è rimasto anche dopo il 2005, come Comandante di stazione'.