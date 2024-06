Fiorano Modenese, ecco la nuova giunta di Biagini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due sono gli assessori riconfermati, in continuità con lo scorso mandato di Francesco Tosi che il voto elettorale ha premiato: Monica Lusetti, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, e Luca Busani.Tre i nuovi inserimenti: Elisa Ferrari, Marilisa Ruini e Sergio Romagnoli.Una squadra con età media intorno ai 44, mix di esperienza e novità, che vede rappresentate le tre liste civiche che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Biagini alle scorse elezioni.'Le parole d’ordine per i prossimi cinque anni di lavoro insieme – ha sottolineato il sindaco – saranno collegialità e il prendersi cura dei cittadini, del territorio, della comunità e della casa Comune'.

A Monica Lusetti, 34 anni, ex assessore nel secondo mandato Tosi e candidata consigliere nelle liste PD, oltre al ruolo di vicesindaco, andranno le deleghe a famiglie e conciliazione, scuola ed edilizia scolastica, comunicazione, protezione civile, vicinanza e cura del cittadino, ricerca fondi.

Laureata in Lettere e Filosofia, corso Civiltà e lingue straniere moderne, ha lavorato per oltre sei anni come impiegata e ricoperto gli incarichi istituzionali di consigliere comunale, Presidente del Consiglio comunale e assessore.

Confermato anche Luca Busani, 46 anni, candidato consigliere nella lista “Attiva Fiorano”, esperto in campo ludico e informatico. Ha collaborato come educatore nei laboratori di STEAM Education del FabLab Junior di Casa Corsini e come coordinatore di progetti di qualificazione scolastica del CSV Terre Estensi. Le nuove deleghe assegnate dal Sindaco sono: ambiente e parchi, mobilità, Agenda 2030 e educazione delle nuove generazioni, sport e impianti, sani stili di vita, digitalizzazione.

Nuova esperienza invece per il capolista di 'Noi ci siamo', Sergio Romagnoli, 62 anni, direttore del Mercato Albinelli di Modena e presidente del Comitato organizzatore di eventi “Fiorano in Festa”, attivo dal 2003.



Per 43 anni ha lavorato in Lapam e per quasi vent’anni è stato direttore della sezione fioranese. A lui il Sindaco ha assegnato le deleghe a attività produttive, commercio, eventi, sicurezza urbana e Polizia Locale, cura del territorio e manutenzioni.

Tra i nuovi entrati anche Elisa Ferrari, candidata al consiglio comunale con la lista 'Impegno comune', 39 anni, infermiera specializzata in gestione delle cronicità e persone affette da demenza. Laureata in Scienze infermieristiche, ha conseguito tre master universitari, l’ultimo dei quali su “Infermiere di famiglia e comunità”. Avrà le deleghe a servizi sociali, servizi sanitari, politiche per l'inclusione, lavoro e formazione, nuovi cittadini.

La Giunta si completa con Marilisa Ruini, 45 anni, laureata in Psicologia del Lavoro e organizzazioni e specializzata in Psicoterapia. Ha collaborato con il settore Politiche Giovanili del Comune di Modena in progetti di promozione della partecipazione e protagonismo giovanile; è stata coordinatrice dei Servizi Sociali e Sanitari per la Comunità Montana del Frignano occupandosi di politiche sociali e di programmazione socio-sanitaria. Dal 2007 lavora sul Distretto di Sassuolo per il Centro Servizi per Volontariato “Terre Estensi” e si occupa di terzo settore, animazione territoriale, sviluppo di comunità e progettazione sociale. Le deleghe assegnate sono: cultura, politiche per le giovani generazioni, associazionismo e terzo settore, Europa e turismo.

Il sindaco Marco Biagini ha riservato per sé le competenze in personale, politiche abitative, bilancio e urbanistica.