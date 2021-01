Fiorano, Polizia Locale: nell'anno del Covid triplicati i TSO

L’anno appena trascorso per la Polizia locale di Fiorano Modenese è stato caratterizzato prevalentemente dalla gestione dell’emergenza sanitaria. Nel corso dell’anno sono stati redatti 9 verbali di sanzione per mancato rispetto della normativa anticovid.

Gli operatori in servizio hanno intensificato i controlli davanti alle scuole, una pattuglia dinamica ha fatto verifiche in merito agli assembramenti, distanziamenti ed uso delle mascherine davanti alle scuole di ogni ordine e grado di Spezzano e di Fiorano.

La presenza della polizia locale è stata intensificata anche durante i mercati settimanali per controllare il rispetto dei protocolli sanitari, così come alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, in particolare durante i giorni prefestivi e i festivi e nei cimiteri durante il periodo della festa dei morti e dei Santi.

Nel periodo natalizio, diverse pattuglie, per un totale di 14 operatori della Polizia locale di Fiorano Modenese, hanno partecipato ai controlli coordinati dalla Questura di Modena, sia durante i giorni feriali (mattino e pomeriggio) che durante i giorni festivi.

A seguito dei controlli sono state accertate 4 irregolarità, in particolare una rispetto alla normativa anticovid e sono state elevate 3 sanzioni in merito alla violazioni del Codice della Strada.

In relazione all’emergenza Covid-19, sono aumentati anche i TSO/ASO (trattamenti sanitari obbligatori) nell'anno 2020: sono stati 12, rispetto ai 4 dell'anno precedente. La pandemia mondiale ha probabilmente condizionato lo stato psicologico delle persone più deboli.

Per quanto riguarda le altre attività di competenza della Polizia locale, nel 2020, sono stati controllati 4.958 veicoli, in aumento rispetto agli anni precedenti, sono stati controllati circa 5.000 veicoli e sono stati redatte 3.332 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Le sanzioni principali accertate a tutela della sicurezza stradale sono state: 89 per velocità irregolare, 640 per mancanza di uso delle cinture di sicurezza, ben 177 violazioni per uso del cellulare, 35 verbali per veicolo privo di assicurazione, 74 per veicolo non revisionato e 13 sanzioni per guida senza patente.

Probabilmente anche per il lockdown, si è avuto un calo notevole (quasi la metà) di incidenti stradali rilevati rispetto al 2019. Nel 2020 sono stati rilevati dagli operatori della Polizia locale di Fiorano Modenese 103 incidenti stradali, nessuno con esito mortale, ma con 26 feriti; 77 incidenti hanno determinato solo danni ai veicoli.

Per la sicurezza stradale nel corso dell'anno sono stati installati nuovi varchi in ingresso a Fiorano da Formigine (via Ghiarola Vecchia e via Ghiarola Nuova) e in ingresso a Spezzano da Maranello (via Statale). I varchi consentono di accertare infrazioni, dalla mancanza copertura assicurativa e alle revisioni, oltre consentire di verificare se i veicoli che circolano sul territorio comunale sono inseriti in una lista di black list di mezzi ricercati dalle forze dell'ordine.

Un’attività a cui l’amministrazione pone particolare attenzione è la lotta alla ludopatia, fenomeno dilagante e con alti costi sociali. I controlli effettuati su sale gioco ed esercizi commerciali dotati di macchinette per il gioco sono stati 59, nel corso del 2020, con 12 sanzioni elevate..

Inoltre nel corso dell'anno 2020 è stata ampliato il sistema di videosorveglianza anche nella rotatoria della Pedemontana con la bretella, in modo da documentare la responsabilità dei sinistri stradali per i veicoli che non rispettano la precedenza durante il transito all'interno della rotatoria.

Ma la Polizia locale di Fiorano Modenese non è impegnata soltanto sul fronte stradale e del traffico, dove la presenza è più visibile; svolge un ruolo importante anche in materia di edilizia ed urbanistica (31 sopralluoghi e controlli nel 2020) e come supporto all’anagrafe per l’accertamento di iscrizioni e cancellazioni (674 sopralluoghi per la verifica di nuove residenze sul territorio comunale; 15 accertamenti per il Commissariato PS di Sassuolo di persone extracomunitarie sul territorio). Inoltre collabora come polizia amministrativa e del commercio, con le forze deputate alla sicurezza del territorio; svolge indagini e interventi, se e quando richiesto dell’autorità giudiziaria.

Durante l'attività sono accertati diversi reati, con conseguente informative all'Autorità Giudiziaria, in materia di Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza, guida senza patente con recidiva, altro), edilizia, maltrattamento di animale, irregolarità della normativa sull'immigrazione clandestina, lesioni gravi/gravissime a seguito incidente stradale.

Inoltre l'ufficio della Polizia locale ha redatto 184 ordinanze sulla modifica della viabilità sul territorio, 122 autorizzazioni di contrassegni per invalidi, 100 pareri per trasporti eccezionali, 25 autorizzazioni al transito in deroga, 9 pareri per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, 36 segnalazioni di danni al patrimonio e 29 atti determinativi.

Inoltre gli agenti della Polizia locale si occupano dei servizi di scorta e di rappresentanza con il gonfalone, di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose, in collaborazione con i Volontari della Sicurezza ed anche di verifiche su richiesta di altri enti pubblici. Durante l'anno 2020 i Volontari della Sicurezza hanno effettuato il servizio di ausilio oltre che durante le manifestazioni, in particolare per la verifica del rispetto della normativa anticovid-19.

Ricordiamo infine cha la Polizia Locale di Fiorano Modenese a fine anno è stata colpita da un grave lutto, la morte dell’agente Maria Luisa Romagnoli, che ha lasciato un vuoto enorme ai colleghi, alle persone che l'hanno conosciuta, in particolare alle insegnanti e agli alunni durante le ore di educazione stradale, che la Polizia locale, in particolare Luisa, svolgeva in collaborazione con le scuole materne ed elementari del territorio.



Nella foto, la sede della Polizia Municipale di Fiorano