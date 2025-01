Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In poco tempo la squadra di Sassuolo è arrivata in soccorso, supportata a stretto giro anche dall'autoscala partita dalla Centrale e da altre due squadre da Modena e Vignola. In tutto 5 i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri anche in considerazione del gran numero unità attive nell'area. Grazie alle operazioni di soccorso i danni sono stati limitati a una ventina di metri quadrati di una delle falde del tetto e alla stanza sottostante: i due residenti dell'abitazione hanno trovato sistemazione temporanea da parenti vicini. L'intervento si è concluso intorno alle 2 e mezza di notte con il rientro dell'ultima squadra impegnata.