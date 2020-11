Fiorano: rubano camion e poi carburante, ma vengono scoperti e fuggono

I due ladri sono riusciti a fuggire ma il loro furto è stato sventato grazie ai Carabinieri di Fiorano che alle 3 di questa notte, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno notato, in via della chimica, a Fiorano modenese, due individui, con il volto coperto, che si stavano allontanando a piedi. Da un sopralluogo nella zona è emerso da cosa i due si stavano allontanando: un camion, risultato rubato nella provincia di Mantova, sul quale erano stati caricati 5000 litri di carburante. Sul camion rubato erano state apposte delle targhe anch’esse oggetto di furto qualche giorno fa a Mantova. Il carburante rinvenuto è stato restituito al titolare della ditta.

