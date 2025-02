Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I fatti riportano a sabato primo febbraio, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Fiorano nei pressi di un ipermercato ha notato 4 giovani che alla vista dei carabinieri tentavano di nascondere uno zainetto dietro dei cassonetti della spazzatura. Dal controllo è emerso che all’interno dello zaino vi erano 9 bottiglie di olio extravergine di oliva e una confezione di testine per spazzolino elettrico. Sottoposti a perquisizione, uno dei giovani è stato trovato in possesso di un coltello che è stato posto in sequestro.Il furto era anche stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e notato dagli addetti al controllo che però non hanno fatto in tempo ad intervenire in quanto i ragazzi, vistisi scoperti, erano fuggiti attraverso l’uscita senza acquisti.I carabinieri hanno arrestato 3 dei 4 giovani, poco più che maggiorenni di origini magrebine, per i reati di furto aggravato in concorso tra loro e denunciato. il quarto giovane, affidato ai genitori.La refurtiva, del valore complessivo di circa 125 euro, è stata restituita all’avente diritto. Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dei tre giovani e disposto nei confronti di due di loro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.