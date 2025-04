Fiorano, sassaiola a colpi di porfido contro l'associazione Nino Rota a Villa Cuoghi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una sassaiola a colpi di porfido. Questo è ciò che ha sorpreso gli associati dell’Associazione di Promozione Sociale “Amici della Musica Nino Rota”, nella serata di lunedì, intorno alle 22.

I fatti: alcuni associati si sono ritrovati nella sede dell’associazione che è collocata nel seminterrato di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, per svolgere le loro attività, generalmente a carattere musicale. Verso le 22 i primi colpi contro le finestre e la porta esterna, al che sono state avvertite le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che, nel vicino parco è riuscita a fermare uno dei presunti responsabili della sassaiola, minorenne come probabilmente anche i coetanei.

«Sono diversi mesi che subiamo attacchi di questo tipo» denunciano gli associati della Nino Rota «almeno dallo scorso autunno.

Purtroppo è sempre accaduto qualche atto di disturbo da parte di persone di passaggio, ma in questi ultimi mesi la situazione è diventata insostenibile. Qui noi teniamo le prove della banda cittadina e dei nostri ensemble musicali, e quando vedono che siamo qui dentro, puntualmente arrivano sassate. Fino ad oggi non è successo nulla di grave, ma se dovesse rompersi un vetro e ferire qualcuno? Alcune settimane fa, avevamo una conferenza alla domenica pomeriggio, e anche lì siamo stati presi di mira, in pieno giorno».Villa Cuoghi è praticamente a fianco del Park J.O. e alle scuole elementari e l’asilo nido “La Tana del Tasso” e la zona è interessata da scorribande di ragazzini, minorenni e prevalentemente di origine magrebine.

In tempi recenti sono stati segnalati atti vandalici anche alle “casette” su via Santa Caterina da Siena e più di recente al BLA, Biblioteca Ludoteca Archivio.L’associazione Nino Rota però, oltre a denunciare la sassaiola nella serata di lunedì, ha riportato diversi atti vandalici negli ultimi mesi «a marzo ci hanno manomesso le serrature sia della porta interna, sia della porta esterna; di giorno la Villa è aperta nell’ingresso principale ed è successo negli anni passati che approfittando del “ingresso libero” qualcuno abbia fatto qualche bravata. Manon era mai accaduto che venissero manipolate le serrature in modo da non poter entrare. La settimana scorsa invece, dopo pasqua, ci siamo trovati a dover denunciare il furto di uno schermo che adoperavamo per le conferenze. Dopo quell’episodio e dopo la sassaiola di ieri sera, abbiamo di fatto interrotto tutte le nostre attività, perché non ci sentiamo sicuri, in particolare se, come ieri sera, approfittano del buio per fare le loro bravate».L’associazione ha presentato anche alla giunta le proprie preoccupazioni «Anche perché non siamo la sola associazione presente in Villa, oggi succede a noi, ma può capitare anche agli altri. La villa non è sicura, occorrerebbe una video sorveglianza».L’associazione Nino Rota, nonostante le piccole dimensioni, è molto attiva nel panorama culturale fioranese, l’evento clou che organizzano è il concerto di ferragosto al Castello di Spezzano che ha un grande seguito di pubblico; ma gli eventi incresciosi delle ultime settimane, rischiano di comprometterne seriamente le attività.