Fiorano, Tosca Colombini oggi ha compiuto 101 anni

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha fatto visita a Tosca Colombini che oggi, sabato 7 gennaio 2023, compie 101 anni. A lei e ai suo familiari presenti, figlie, nipoti, pronipoti e una sorella, il sindaco ha portato gli auguri di tutta la comunità fioranese.

Nata a San Venanzio di Maranello il 7 gennaio 1922, Tosca Colombini è la seconda di sei fratelli, di cui resta, oltre a Tosca, solo la sorella minore.

Si trasferisce a Spezzano, dove vive ancora, dopo avere spostato Luigi Giordani. Insieme hanno avuto quattro figlie.

Da giovane Tosca Colombini ha gestito un negozio di generi alimentari lungo il Canaletto e successivamente una tabaccheria a Spezzano. E’ sempre stata una gran lavoratrice, attenta sia alla cura di casa, figlie e marito, sia ai clienti che frequentavano il suo negozio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.