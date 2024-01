Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partito alla volta di Malles Venosta (Alto Adige) a 19 anni, durante la II° Guerra Mondiale, venne fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento vicino alla Polonia e poi costretto a lavorare in uno stabilimento a Colonia. Dopo la liberazione da parte degli americani, riuscì a tornare a Fiorano Modenese l’8 settembre 1945. Quell’esperienza militare e civile, gli è valsa la medaglia d’onore.Nel 1956 sposa Anna Cavani con cui ha cresciuto tre figli: Angelo, Gianni e Morena.Ha lavorato come agricoltore e poi allevatore insieme alla moglie, coltivando tante passioni e vivendo con grande curiosità.