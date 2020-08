Si erano inoltrati nei boschi che si estendono nel versante del Monte Cimone verso Fiumalbo, quando, all'imbrunire, si sono resi conto di avere smarrito la via del ritorno. Trovatisi di fronte ad un punto particolarmente scosceso del percorso, con poca luce, hanno deciso di fermarsi, di non rischiare, e di chiamare il soccorso alpino al quale hanno inviato anche le proprie Coordinate GPS per agevolare la loro individuazione. Si tratta di due ragazzi di 16 anni residenti a Roma ed in villeggiatura sul nostro Appennino. In breve tempo le squadre del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, hanno raggiunto i due minori, e dopo avere constatato l'assenza di problematiche sanitarie, i ragazzi sono stati riaccompagnati a Valle dove ad attenderli nel frattempo erano arrivati i loro genitori. Presenti anche i Vigili del fuoco