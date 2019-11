Notte di osservazione della piena con ponti ancora chiusi

A Modena sono rimasti chiusi per la notte, in via precauzionale, Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera.Le infrastrutture sono state chiusa nella mattina di domenica perché il livello del fiume, soprattutto a causa delle piogge intense in montagna, ha superato la soglia di guardia.In base all'evoluzione della piena in corso, i tecnici della Protezione civile hanno valutato come nel corso della notte il fiume sarebbe rimasto sopra la soglia di guardia.Attivo tutta la notte il monitoraggio arginale sui due fiumi da parte dei volontari di protezione civile. Impegnati nell'attività di controllo del territorio anche tecnici comunali e operatori della Polizia municipale.Per la giornata di lunedì continua l’allerta Arancione per il maltempo.A Modena è chiuso anche, da alcuni giorni, il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido dove sono previsti alcuni interventi di manutenzione dopo le piene della scorsa settimana.