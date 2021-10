Focolaio alle scuole don Milani di Carpi: 60 contagiati Covid

L’indagine epidemiologica effettuata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena sui contatti stretti degli alunni della scuola primaria Don Milani di Carpi, risultati positivi al Covid, ha portato a scoprire altri casi positivi per un totale di 60 contagiati di cui due insegnanti (nel totale sono compresi anche i positivi emersi nei giorni scorsi).Di conseguenza, nella giornata di lunedì 25 ottobre una classe potrà riprendere le lezioni in presenza (non essendo stato rilevato alcun positivo al Covid) mentre tutti gli alunni delle altre dieci classi dovranno restare in isolamento domiciliare con tempistiche leggermente diverse in base a quando è avvenuto il contatto con il caso positivo: seguendo le recenti normative (l’isolamento per i contatti stretti di casi positivi dura dieci giorni e termina con tampone negativo) i tamponi per la scuola Don Milani sono stati già programmati dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la fine del mese di ottobre.“Grazie allo screening che abbiamo effettuato con tamponi nel cortile della scuola, in accordo con la dirigenza scolastica e con i referenti scolastici, è stato possibile effettuare il tracciamento in tempi rapidi e in modo da facilitare bambini e personale scolastico – spiega Stefania Ascari Direttrice Sanitaria del Distretto di Carpi – in queste ore il Dipartimento di Sanità Pubblica sta informando ciascuna classe e ad ognuna vengono date indicazioni sul periodo di isolamento”.I tamponi di controllo al termine del periodo di isolamento verranno effettuati nelle consuete postazioni drive-through di Carpi dove è stato predisposto un orario più ampio per agevolare le famiglie.Sempre a Carpi nella scuola secondaria di primo grado Margherita Hack risultano tre positivi al Covid di cui due studenti e un insegnante. Per una classe, in cui risultavano due dei tre positivi, è previsto l’isolamento di dieci giorni, mentre altre 4 classi saranno sottoposte subito a tampone e nel frattempo resteranno a casa: se l’esito del test molecolare sarà negativo potranno subito riprendere le lezioni senza attendere il termine dei dieci giorni di isolamento.