Focolaio Bastiglia, contagiate tre famiglie numerose

'I 14 nuovi contagi verificatisi oggi a Bastiglia sono legati a tre focolai familiari, in famiglie numerose in cui il virus ha infettato tutti i componenti. La situazione è puntualmente monitorata dal Dipartimento di Sanità Pubblica con cui sono in stretto contatto'. A spiegarlo è il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri. Nessuno dei 14 contagiati si trova ricoverato e sono tutti quindi in isolamento domiciliare, i tamponi di controllo sono stati tutti eseguiti e non si riscontrato ulteriori positivi. Il focolaio quindi non dovrebbe espandersi ulteriormente. Al momento è ricoverato un solo bastigliese, contagiatosi nelle scorse settimane.