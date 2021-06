Modena, follia in centro, giovane tira sassi e bidoni contro auto: fermato

In completo stato confusionale frutto probabilmente dell'assunzione di sostanza stupefacente, un giovane magrebino si è messo a tirare sassi alle auto in sosta e, dopo averlo sollevato con forza, anche un bidone portarifiuti di metallo. Poi, in escandescenza, ha ribaltato anche i bidoni sempre di metallo intorno alla biblioteca Delfini in corso Canalgrande. In quel momento, nonostante l'ora tarda, erano numerose le persone in transito, anche a piedi. Tra questi il Consigliere comunale Piergiulio Giacobazzi che ha segnalato il caso alle forze dell'ordine giunte pochi minuti dopo sul posto con una Volante della Polizia di Stato. Tempo utile per individuare l'uomo e fermarlo.Il fatto è successo poco prima dell'una della scorsa notte tra corso Canalgrande e San Giovanni del Cantone, in pieno centro storico, a Modena. Gli agenti sono riusciti ad avvicinare lo straniero e frenare la sua furia, bloccandolo e portandolo in Questura. 'Purtroppo scene di ordinaria follia non nel bronx ma a Modena. Tanti ragazzi giustamente in giro in queste prime sere d'estate rischiano la loro incolumità soltanto passeggiando in centro e con la possibilità di incrociare soggetti del genere. Grazie alle forze di polizia per il tempestivo e risolutivo intervento'Gi.Ga.