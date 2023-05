Fondazione Cassa Risparmio Mirandola: Vincenzi nuovo presidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – commenta il sindaco Alberto Greco – rappresenta un ente baricentrico per il nostro territorio e lo sarà ancor di più sotto la guida del neo eletto presidente Francesco Vincenzi. Un imprenditore giovane ma allo stesso tempo già in grado di distinguersi per capacità decisionale e leadership alla guida del Consorzio della Bonifica Burana. Non possiamo che compiacerci di questa nomina, certi che i rapporti fra il Comune e la Fondazione proseguirranno serrati ed alimentati da obiettivi importanti rivolti al territorio comunale ed alla sua comunità'.