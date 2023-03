'Fondi Pnrr San Cesario, entusiasmo del Comune fuori luogo'

'Guardando i dati e l'esito delle candidature presentate, non capiamo l’entusiasmo riscontrato dalla maggioranza in consiglio comunale'- commenta Zanoli. 'Per una Amministrazione è doveroso presentare progetti validi per la propria comunità e puntare a farsene accogliere il più possibile, profondamente sbagliato quindi volere cavalcarne gli esiti, tanto più se quelli negativi rappresentano un ammontare molto più alto rispetto a quello dei finanziamenti non concesso. Perché delle due l’una, ovvero, se ad ottenere 1,9 milioni di euro di risorse si è bravi, perdendone oltre il quadruplo cosa si è?'