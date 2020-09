'Fondo ministeriale sicurezza reti idriche: Lega ha a cuore Montese'

'Un fondo ministeriale di 50 milioni di euro per consentire ai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti in vista delle elezioni di questo fine settimana a Montese.'Con questo emendamento che ho sottoscritto e che è sostenuto dal centrodestra, la Lega dimostra ancora una volta di avere a cuore i piccoli Comuni della montagna e in particolare il Comune di Montese. Insieme al candidato sindaco sostenuto dal centrodestra unito Flavio Viani, abbiamo infatti elaborato per Montese un programma che pone al centro proprio la riqualificazione della rete idrica dopo i gravissimi episodi di inquinamento verificatisi nei mesi scorsi - chiude Corti -. La sicurezza e la salute dei cittadini viene al primo posto per la Lega, indipendentemente dalle convenienze elettorali e dalla grandezza del Comune dove questi cittadini vivono e lavorano'.