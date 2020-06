Formigine: 33enne arrestato per droga

Continua l’azione in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Sassuolo.Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 33enne residenti a Formigine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Dopo averlo notato in atteggiamento sospetto, i Carabinieri lo hanno seguito fino a casa. Qui, da una perquisizione personale e domiciliare i militari hanno rinvenuto 8 grammi di cocaina divisa in 14 dosi di cocaina cocaina e denaro contanto per 1.160 euro, provento dell’attività delittuosa.Il 33 enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti