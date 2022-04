Formigine, 34 anni in servizio nell'Arma: omaggio dell'amministrazione

Il 7 settembre del 1988 arriva alla Stazione Carabinieri di Formigine, dove è rimasto in servizio fino al giorno del pensionamento (il 28 febbraio 2022). “Uomo e carabiniere ligio al dovere – così lo ha definito il sindaco Costi - con profonda esperienza costruita negli anni, sempre disponibile, sempre pronto ad affrontare qualsiasi situazione senza mai tirarsi indietro per il cittadino e per i colleghi. Auspichiamo di vederlo ancora a Formigine per darci una mano come cittadino e volontario. Grazie Ignazio”. Alla breve e informale cerimonia hanno partecipato anche la sottotenente Francesca Tilocca (attualmente comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo) il luogotenente Mauro Caparucci comandante della stazione di Formigine, il maresciallo Fernando Desogus e il carabiniere Miriana Romano in rappresentanza di tutti i colleghi in servizio presso la città.