Formigine approva il Piano Economico Finanziario senza aumenti

Si è tenuto ieri sera, ancora online, il primo consiglio comunale di Formigine nel 2021. Di rilievo l’approvazione della presa d’atto del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Modena, che comprende la programmazione per il territorio di Formigine.



L’aumento su base annua per Formigine si è quindi fermato all’1,6% dei costi: l’amministrazione si è impegnata a far sì che i maggiori oneri finanziari fossero interamente assorbiti dal Comune di Formigine, senza alcun aumento di aliquote e costi per i cittadini e le aziende del territorio rispetto agli anni precedenti. Il PEF in oggetto è stato redatto con un metodo di calcolo degli oneri spettanti ai singoli comuni derivato dalle nuove normative nazionali in materia di rifiuti: l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha ora il potere a livello nazionale di controllare correttezza e consistenza dei piani proposti in tema di rifiuti, come già accade per il servizio idrico.



Approvata all’unanimità anche una mozione su “Azioni per miglioramento dei servizi di prossimità gestiti da Poste Italiane”, che chiede - fra le altre cose all’amministrazione - di attivarsi, congiuntamente con chi aderisca tra Presidente della Provincia di Modena, sindaco del Comune di Modena e sindaci dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico, per confrontarsi con i responsabili della direzione provinciale di Poste Italiane spa, facendosi portatori della voce dei cittadini formiginesi e modenesi”.



Il Sindaco Maria Costi, intervenendo in aula nel merito, ha fatto presente di avere scritto più volte nelle scorse settimane alla direzione provinciale di Poste Italiane da cui ha ricevuto una lettera di risposta e impegni a ripristinare i servizi sospesi e risolvere i disagi, con particolare riferimento agli uffici postali delle frazioni. L’aula ha approvato poi una mozione su “IVA agevolata al 4% per assorbenti e pannolini” (all’unanimità), un testo su “Verità e giustizia per Andrea Rochelli”, una proposta di “Richiesta di cessate il fuoco fra Marocco e Fronte Polisario e l’applicazione del piano di pace dell’ONU”. Approvati dall’aula anche i patti parasociali fra i soci pubblici di area modenese di Hera Spa validi fino al giugno 2024.



Nella foto, Elisa Parenti, Presidente del Consiglio Comunale di Formigine