'Formigine, assurdo invocare la cultura della inclusione'

'Servono fatti non parole giustificative. Doveroso intervenire per fare chiarezza, se da una parte è inaccettabile quanto accaduto in questi giorni nella nostra piccola frazione di Tabina-Magreta, sono altrettanto deludenti gli inviti e le giustificazioni rincorse dalle varie amministrazioni del territorio prima e della struttura poi, addebitando le colpe, come al solito, al Governo romano. I centri di accoglienza vanno seguiti passo passo per non lasciare spazio a iniziative personali di chi viene accolto in queste strutture. Un fenomeno cavalcato da chi crede di trovare consenso nell’accoglienza, quando invece il fenomeno porta soltanto problemi alle territorialità'. A parlare è il consigliere di Forza Italia di Formigine, Valerio Giacobazzi.

'Dalle grandi citta, dove orami dilaga la padronanza di quartieri da parte di bande fuori controllo, siamo arrivati alle periferie di piccole città e, oggi, addirittura piccole frazioni comunali e siamo veramente preoccupati. Questi centri di accoglienza vanno gestititi con responsabilità e padronanza della situazione, controllati, per non lasciare lievitare lamentele dal tessuto sociale che merita di essere ascoltato. Inutile il dilagare delle varie lamentele e delle risposte alla cittadinanza, servono fatti concreti necessari per riportare quella tranquillità che il territorio lamenta da anni. Ci sorprende poi quanto siano mielosi e solidali alla struttura gli interventi stampa di questi giorni proprio indirizzati a far sembrare l’accaduto una scappatella giovanile giustificabile attraverso, quella che qualcuno definisce “la mancanza di cultura dell’inclusione” ritenendoci di una classe inferiore, ignoranti. Gli abitanti della frazione, noi, giustamente siamo preoccupati e aspettiamo di vedere i fatti'.