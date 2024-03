Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Fiorano il controllo stradale di un giovane 23enne, poi esteso all’abitazione, ha consentito agli operanti il ritrovamento e sequestro di 190 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.Dalla perquisizione domiciliare a Formigine nei confronti di un giovane 25enne è stato trovato a sua volta in possesso di oltre 2 chilogrammi di hashish in panetti, 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e denaro contante per quasi 5mila euro.Entrambi i giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.L’attività antidroga si è svolta anche in zona periferica di Sassuolo, dove nei pressi di un autolavaggio i militari hanno proceduto al controllo di un 33enne che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish nascosti sia sulla persona che nella sua abitazione. L’interessato è stato segnalato alla Prefettura di Modena come assuntore di sostanze stupefacenti.