Voto Formigine, Azione attacca: 'Il Pd ha già scelto la Parenti, così non va'

Martedì 30 gennaio il segretario Pd esce con un comunicato in cui letteralmente scarica 300 cittadini che si sono espressi spontaneamente e chiaramente per una candidata. In quello stesso comunicato afferma che il candidato sindaco di Formigine sarà una donna. In un’intervista successiva i candidati tornano magicamente ad essere tre di cui uno maschio. Quindi il percorso da martedì a venerdì è cambiato quante volte?' A parlare è il commissario di Azione, Paolo Zanca.'Per la terza volta compare sui giornali che il Pd abbia già chiuso sul nome della Parenti.

Arriverà una smentita da Malagoli o silenzio come al solito? Ho chiesto - come ovunque - un incontro con quelle che mi sono state presentate come le due candidate emerse da questo 'bel percorso'. Con una si è parlato di amministrazione, della città, è stato evidente come in questi anni abbia stretto un legame forte e di fiducia con Formigine e i suoi cittadini. L’altra candidata si è subito presentata come “la candidata del Pd e di Italia Viva”. Nessun accenno alla città. Ci pare evidente che il Pd abbia scelto la sua candidata molti mesi fa, legittimo, ma non è così che si costruisce un patto con Formigine e un patto con gli alleati. Dove c’è la disponibilità vera a confrontarsi il dialogo con Azione porta buoni frutti: Modena, Mirandola, Maranello, Spilamberto, Campogalliano, Fiorano sono solo esempi di un dialogo diffuso tra Azione e il centro sinistra. Ovunque tranne che a Formigine: quindi c’è un problema 'Pd di Formigine'. Problema che sottoporrò al segretario provinciale del Partito Democratico'.