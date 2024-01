Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo scorso anno, la struttura ha accolto in totale 239 cani, oltre a quelli già presenti a inizio gennaio pari a 109. Complessivamente, nel corso dell’anno sono state registrate 261 uscite, di cui 88 adozioni (29% in più dell’anno precedente), 167 ritiri di proprietà e 5 decessi. Attualmente sono presenti 87 cani.Per i gatti, come sempre, i numeri degli ingressi risultano maggiori, anche a causa delle numerosissime cucciolate che nel periodo estivo affollano gli spazi. Nell’anno da poco concluso, infatti, i gatti entrati sono stati 490, di cui ben 407 tra aprile e ottobre, mentre quelli usciti 491. In questo caso, le adozioni sono state 383 (53% in più dell’anno precedente). Attualmente sono presenti 52 gatti.All’interno del canile e gattile, oltre alle normali attività vengono organizzate anche campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli, della sterilizzazione e della buona gestione dell’animale, visite didattiche per gli studenti, attività con persone disabili, open day per tutta la cittadinanza e altro ancora.Per adottare un cane è necessario prendere l’appuntamento contattando via whatsapp Giorgia al numero 3477933723, mentre per adottare un gatto è sufficiente recarsi in struttura nei giorni e orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle ore 12 alle ore 16 e sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17. Per diventare volontari è invece possibile contattare Caterina al numero 3496700206.