Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Attualmente, i gattini in attesa di una casa sono 75, di cui alcuni in gattile e altri momentaneamente insieme alle balie, volontarie della struttura che accudiscono i cuccioli più piccoli e bisognosi di attenzioni e contestualmente ospitano anche le mamme in gravidanza occupandosi dell’intera famiglia fino al termine dello svezzamento. Dall’inizio dell’anno, tra cuccioli e gatti adulti, sono stati registrati complessivamente 246 ingressi e 123 adozioni.Punto & Virgola di Strada Nuova Pederzona a Magreta, dal 2015 è gestito dalla coop Caleidos. Per adottare un gattino, è possibile recarsi in struttura e compilare un modulo, oppure contattare Caterina al numero 3496700206. I mici si affidano a partire dai 60 giorni di età dotati di microchip, spulciati e con un primo vaccino, già abituati alla lettiera e al contatto con umani e altri animali.