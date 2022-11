‘Formigine, cittadinanza stranieri: così bambini strumentalizzati’

'Abbiamo atteso un giorno prima di commentare la consegna della cittadinanza onoraria ai 12 bambini stranieri nati in Italia e residenti a Formigine. Abbiamo atteso perché, almeno noi, non vogliamo strumentalizzare i bambini su un argomento politico. Il tema del diritto di cittadinanza è serio e non si risolve forzando gli strumenti istituzionali locali ma discutendone nelle sedi opportune'. A intervenire sulla iniziativa promossa a Formigine è il capogruppo Lega e commissario provinciale Davide Romani.'Peraltro, riteniamo che questa cerimonia possa avere creato essa stessa una forma di discriminazione, tracciando una netta linea di separazione fra i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri e quelli nati da genitori italiani - chiude Romani - I provvedimenti di simile portata devono essere presi dagli organi che ne sono deputati. Noi invece come Comune e come comunità possiamo dare un segnale in merito attraverso gli atteggiamenti quotidiani e i comportamenti di civiltà, che passano anche attraverso il rispetto delle istituzioni e dei loro ruoli'.