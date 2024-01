Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il metodo adottato è stato quello di creare una rosa di nomi di possibili candidati iscritti al PD, con cui presentarsi alle liste alleate per trovare una convergenza: solo in mancanza di sintesi finale si sarebbe ricorso alle primarie di coalizione.Dopo aver lanciato il programma elettorale con le indicazioni delle modalità di lavoro e l’accettazione del ruolo di coordinatore del tavolo di programma da parte di Nicola Benassi, l’assemblea, partecipata e attiva, ha visto la rinuncia al ruolo di candidato sindaco da parte di Andrea Corradini, per motivi personali, e la conferma della disponibilità dei candidati Pietro Ghinelli, Elisa Parenti e Simona Sarracino, mediante la loro presentazione all’assemblea stessa e l’apertura della discussione su programma e candidati.Il prossimo passaggio prevederà l’incontro con le liste alleate per cercare un accordo sul nome del candidato sindaco.Foto Fb Maria Costi