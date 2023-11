Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli agenti hanno rintracciato a terra frammenti di carrozzeria (paraurti anteriore) non riconducibile ai veicoli danneggiati. Infatti, i pezzi della carrozzeria sono stati ricondotti a un'autovettura Hyundai, mentre nessuno dei veicoli in sosta era di quella marca. Anche grazie all'utilizzo dei varchi OCR, attivi sul territorio del Comune, è stata individuata un’auto compatibile con le tracce raccolte in via Romano, che a notte fonda circolava nei pressi della via.La pattuglia si è recata presso l'abitazione del proprietario, dove nel cortile era parcheggiata la Hyundai con danni evidenti. Il proprietario è stato inviato al Comando, dove ha rilasciato le proprie dichiarazioni e si è assunto la responsabilità del danneggiamento. A suo carico diversi verbali amministrativi e la segnalazione in Prefettura per la sospensione della patente di guida. I suoi dati sono stati poi comunicati ai proprietari dei veicoli danneggiati per le pratiche risarcitorie.