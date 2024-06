Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E' stata una campagna elettorale impegnativa ma complessivamente corretta, per la quale ringrazio la correttezza di tutti i candidati, e soprattutto ringrazio le circa 140 persone che si sono messe a disposizione della coalizione di centrosinistra mettendoci la faccia e candidandosi in sei liste diverse, capaci di rappresentare la complessità e la ricchezza culturale, sociale, sportiva della nostra comunità. Personalmente in queste settimane ho tenuto circa 250 incontri, ho fatto tutto il possibile per ascoltare le esigenze e le proposte dei nostri concittadini. A loro chiedo quindi fiducia per il voto dell'8 e 9 giugno, e assicuro che nel caso in cui io venga eletta sindaco, il nostro impegno sarà massimo dal primo giorno' - afferma Parenti.